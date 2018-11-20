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مقتل راكب وإصابة العشرات فى خروج قطار عن القضبان

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خرج قطار عن مساره في كتالونيا وأسفر عن مقتل راكب وإصابة العشرات وفقًا لما نقلته صحيفة "فانجواردا" عن السلطات المحلية.

وأعلنت شركة أديف المشغلة للقطارات في تغريدة على "تويتر" أن القطار خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا شمال شرقي البلاد بسبب انهيار أرضي.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أغلقت خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة، في السابع من الشهر الجاري، بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي، ربما كان عبوة ناسفة، فيما تم إرسال فريق للكشف عن المفرقعات إلى محطة برشلونة سانتس، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة كتالونيا على "تويتر": "تلقينا بلاغًا أفاد بأن أمن أديف "شركة السكك الحديدية" رصد شيئًا من خلال جهاز المسح الضوئي، على شكل عبوة، ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص". وتم إخلاء قطارين.

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