السيسى يكلف «محمد صبحي» بهذا الأمر.. والأخير يرد

20 نوفمبر 2018 - 10:02 ص

كشف الفنان «محمد صبحي» عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له في أمر مهم بشأن الخطاب الديني، مؤكدًا أن الرئيس طالبة بالتحقيق في قنوات "تغييب الوعي" .

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام" على قناة "TeN "، مع عمرو عبد الحميد، أن التمسك بالأمور المتغيرة كثوابت يعيد المجتمع إلى الخلف.

وتابع: "مسألة تجديد الخطاب الديني لم تفهم أو تفسر منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فسرها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وواصل: "حواره العلماء اجتهدوا في زمانهم بما يوافق زمانهم، ويجب احترام اجتهادهم، ولكن يجب تطوير فهم النصوص"، مشيرًا إلى أن خطابات الرئيس والإمام الأكبر ووزير الأوقاف تدور في فلك واحد مع بعض الاختلافات".

وأوضح: "تفاسير النصوص كانت صالحة لزمن خروجها"، مشيرًا إلى أن هناك بعض المسرحيات والمسلسلات الهزلية التي ممكن أن تهد فكرة الدولة في تجديد الخطاب الديني.

واستطرد صبحي: "لا بد من النظر على ما يقدم في تليفزيون الدولة، باستبعاد الفن المحترم والهادف لصالح التفاهة، ويجب أن يكون للثقافة والفن والرسم والتمثيل دور في تجديد الخطاب الديني".

واختتم الفنان محمد صبحي حديثة قائلا: "السلوك هو أول وسيلة لمعرفة الديانة لذلك يجب تطوير القيم"، مناشدًا السيسي بمتابعة خطط بعض القنوات التي تقدم دعارة فنية ومعرفة غرضها.