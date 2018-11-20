  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
رفاعي

المتحدث العسكري يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

أرشفية

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الفول

الإطاحة بإمبراطور "نيسان" بسبب الفساد

الإطاحة بإمبراطور "نيسان" بسبب الفساد

السعد : بن سلمان ميّز الله به الخبيث من الطيب

السعد: بن سلمان ميّز الله به الخبيث من الطيب

سوري يعلق لافتة :" الرجاء عدم التفجير أمام المحل"

سورى يعلق لافتة: "الرجاء عدم التفجير أمام المحل"

مني عراقي

شاهد.. مني عراقي تظهر حافية القدمين على الهواء

الدولار

تعرف علي سعر الدولار

القيعي

عدلي القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي

أمير مرتضى

أمير مرتضى يهاجم الأهلي بضراوة: فين المباديء بتاعتكم دي؟

السيد عواد

انتحار نجل بطل مصر في الكاراتيه لسبب صادم

شوقى: إدخال تعديلات على كتابى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية

آخر الأخبار

كتابا لتاريخ
كتابا لتاريخ

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

متى يتسلم الطلاب "التابلت"؟

#

شاهد .. فيديو صادم لمدرس يضرب الطلاب: يا ابن الـ"...."

#

معلم يقتل زوجته في الشارع بكفر الشيخ

#

طالبات القليوبية الأوائل على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية

أدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى، بعض التعديلات الخاصة بنسخة كتابى التاريخ والجغرافيا 2017، 2018، لما بها من بعض الوقائع التاريخية المغلوطة، مؤكدة أن نسخة العام الدراسى الحالى 2018، 2019 سليمة ولا توجد بها عبارات غير صحيحة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أنه نظرًا لتواجد نسخة كتابى الجغرافيا والتاريخ نسخة العام الماضى مع بعض طلاب الثانوية العامة، وتم إعلان تلك التعديلات على موقع الوزارة حرصًا على مصلحة الطلاب الذين يستخدمون نسخة 2017، 2018، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنه تم توجيه فاكس إلى المديريات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه قبل بدء العام الدراسي على أمناء المخازن فى المديريات والإدارات بعدم توزيع النسخة القديمة على طلاب دفعة العام الدراسى الحالى 2018،2019.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الآثار: دخول المتحف المصرى مجانًا اليوم
» الاتحاد الأفريقي يصدم «الزمالك» من جديد
» براءة «سعد لمجرد» من قضية الاغتصاب تثير جدلاً
» خبير روسى يكشف أسرار جديدة عن بناء الأهرامات
» بالغناء تواجه فلاحات مصريات صعوبات المعيشة
» «انتصار السيسى» تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى
» مونيكا تعترف: هكذا أغويت "كلينتون" بهذه الطريقة "المخجلة"
» شرب كميات من الماء أكثر من حاجتك يؤدي للوفاة
» هل انتهى مرض السرطان؟ .. اكتشاف جديد يبشر بذلك
» فنانة شهيرة تنهار في البكاء على الهواء لأغرب سبب ممكن
» من هي الفنانة شاهيناز طه التي توفيت قبل يومين؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب