المالية تبحث التعاون مع الآسيوي فى عدد من المشروعات والملفات الحيوية

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المالية

الإصلاح الاقتصادي

البنك الاسيوى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كل الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار ومنها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم أخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB ) بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعما وتعاونا من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

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شاهد.. وزير المالية خلال لقائه مع وفد البنك الاسيوى شاهد.. وزير المالية خلال لقائه مع وفد البنك الاسيوى شاهد.. وزير المالية خلال لقائه مع وفد البنك الاسيوى شاهد.. وزير المالية خلال لقائه مع وفد البنك الاسيوى شاهد.. وزير المالية خلال لقائه مع وفد البنك الاسيوى


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