» الاتحاد الأفريقي يصدم «الزمالك» من جديد

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وجه الاتحاد الأفريقي صدمة جديدة لنادي الزمالك بعدما رفض الاتحاد التظلم الذي تقدم به رئيسة ضد قرار إيقافه لمدة عام بعد اجتماع أعضاء لجنة الاستئناف.

وجاء رفض الاستئناف بسبب عدم سداد النادي الأبيض 3 آلاف دولار هي قيمة مستحقات "كاف" من أجل التقدم بالتظلم.

وكان من المقرر أن يتقدم رئيس الزمالك باستئناف على قرار إيقافه الذي صدر يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي خلال سبعة أيام مع سداد 3 آلاف دولار، إلا أن الزمالك لم يسدد المبلغ ولم يتم النظر في الاستئناف.

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