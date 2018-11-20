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تهمة الرشوة وغسيل الأموال تلاحق وزير إسرائيلي

عرب وعالم

اريه أدرعى
اريه أدرعى

متابعات- محمد الخرو

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وجهت الشرطة الإسرائيلية بشكل رسمي تهمة الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي إلى وزير داخليتها اريه أدرعي وذلك بعد تحقيقات استمرت معه لمدة عامين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة أوصت بتقديم "أدرعى" للمحاكمة فى أعقاب تورطه بقضايا فساد، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك "أدرعى" لحسابات بنكية سرية باسمه واسم أسرته بها أرصدة لا تتناسب مع راتبه.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة من رجال الأعمال قاموا بتحويل أموال ضخمة لتلك الحسابات مقابل تقديم خدمات، مشيرة إلى أنه فى أعقاب التأكد من خيوط القضية تم تشكيل طاقم تحقيق يضم عناصر من الشرطة وهيئة الضرائب والنيابة العامة فى تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أبريل 2016 وطاقم التحقيقات يقوم باستجوابات له والمتورطين فى القضية ، لكن تم التأكد من اتهامه فى هذه القضايا فى شهر مايو الماضى من خلال شهادة رجال الأعمال أصحاب التحويلات الماضية لـ "أدرعى" التى تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات.


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