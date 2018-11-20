الهوارى: أكاديمية الأوقاف ستغلق أمام سيل الفتاوى الإرهابية والخاطئة

20 نوفمبر 2018 - 10:26 ص

أكد المهندس عبد الحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة أن إعلان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم عن افتتاح أكاديمية لتدريب وتثقيف الأئمة والوعاظ سيغلق الباب أمام سيل الفتاوى الإرهابية والخاطئة التي يبثها مشايخ غير مؤهلين علميًا فى مختلف القنوات الفضائية.

وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية، أن مصر تعانى منذ فترة كبيرة من وجود تخبط فى الفتاوى الدينية ووجود أئمة ومشايخ غير مؤهلين ينتشرون فى القنوات الفضائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإصدار الفتاوى بدون علم وهو ما يتسبب فى الكثير من الأزمات تصل لحد قتل الغير أو اعتناق الأفكار الإرهابية.

وطالب الهوارى وزارة الأوقاف بمخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بضرورة عدم استضافة أى شيخ أو دعاية بعيدًا عن مشايخ الأزهر الشريف أو الحاصلين على دورات تأهيلية بالأكاديمية التي سيتم إنشاؤها وذلك لوقف سيل الفتاوى عبر هذه القنوات.

يذكر أن وزير الأوقاف أعلن اليوم عن افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية، تقع على مساحة 11 ألف متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتدريب الأئمة من خارج مصر وداخلها وفق أحدث البرامج التدريبية".