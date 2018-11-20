«بدراوي»: يوجه الشكر للرئيس «السيسي»

20 نوفمبر 2018 - 10:26 ص

وجه الدكتور والسياسي حسام بدراوي، رسالة شكر إلي الرئيس السيسي عقب كلمتة أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "أعجبتني كلمه الرئيس في مولد النبي عليه الصلاه والسلام "دعونا ننقذ العقول من حيرتها، وننبه النفوس عن غفلتها، وننشر المفاهيم الحقيقة السمحة للإسلام، احرصوا على غرس القيم الإنسانية السامية في القلوب والأذهان، لننبذ العنف والكراهية والبغضاء".

واختتم تغريده بقولة: "حبيبي يا رسول الله يا نموذج مكارم الأخلاق".

وكان الرئيس السيسي قد وجة في كلمتة للمسلمين بمناسبة المولد النبوي، حسهم فيها علي التماثل بأخلاق النبي محمد صلي الله علية وسلم.

وقال: "أنه من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفاً عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزاً بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء".