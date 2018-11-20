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غلق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر من المريوطية للأوتوستراد

قضايا وحوادث

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى

أحمد الشربينى

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بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى إجراء عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر، بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكبارى لإجراء أعمال إحلال و تجديد الحواجز الحديدية الجانبية الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الاتجاهين وبمجرد الانتهاء من الأعمال سيتم الانتقال إلى الحارة اليمنى وستكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا بدءًا من اليوم الأربعاء لمدة 30 يومًا مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

وقامت إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة وتكثيف انتشار الخدمات بالطريق، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


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