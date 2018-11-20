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"المحافظين" يشارك ضمن وفود الأحزاب السياسية لدول شمال أفريقيا بالصين

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يشارك حزب المحافظين، ضمن الوفد الأحزاب السياسية لدول شمال أفريقيا، والذي يزور الصين خلال الفترة من 21 لـ30 من الشهر الجاري.

وتشارك رشا عمار، المتحدث الإعلامي ممثلاً عن حزب المحافظين، ضمن لقاءات الأحزاب السياسية، تحت عنوان «يدا بيد لبناء عالم أفضل»، ومن المرجح أن تلقي كلمة الحزب حول مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"، "الحزام والطريق للقرن الـ21".

وأكدت "عمار"، أن مبادرة الحزام والطريق تساعد في تعزيز تناسق السياسات بين حكومات الدول المختلفة كما أنها ستدعم ترابط البنية الأساسية بين الدول وتواصل الأعمال التجارية لتسهيل التعامل الاستثماري.

وتابعت أن هذه المبادرة تساهم بشكل فعال في تعميق التعاون المالي، بالإضافة إلى التعاون في الطاقة الإنتاجية من خلال رفع مستوى العملية الصناعية في مختلف الدول وقدرتها على التنمية الذاتية.

وأردفت، أن طريق الحرير يساعد على ربط الطرق بين القارات الثلاثة بالسكك الحديدية والطرق العامة والطيران والإنترنت وغيرها، ما يساعد على تطوير روح الصداقة والتعاون بين الشعوب في كل المجالات.

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