الآثار: دخول المتحف المصرى مجانًا اليوم

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وكالات - حنان حمدتو

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قرر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن المتحف المصري سيكون مفتوحًا مجانًا أمام الزوار اليوم الثلاثاء،  وذلك بمناسبة احتفالات مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بميدان التحرير، مشيرًا إلى أن المتحف يضم 160 ألف قطعة أثرية، وما تحتويه مخازنه أكثر من المعروض.

وأضاف العناني، خلال افتتاح الجناح الشرقي وعيد ميلاد المتحف المصري لـ 116 بالأمس أن هدف الوزارة جذب الزوار في جميع المتاحف المصرية، والمتحف المصري لن يموت، وسيظل محتفظ بمكانته وهويته، والقطع الجديدة التى تم إعادتها بالسيناريو العرض المتحفي الجديد.

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