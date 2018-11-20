معلومات عن "الكارت الموحد" الذي أعلنت عنه الحكومة

20 نوفمبر 2018 - 10:30 ص

بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس عن استعداد الحكومة طرح الكارت الموحد، لتنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، في إطار سعي الحكومة، للاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية.

ونرصد أبرز النقاط التوضيحية عن هذا الكارت:

1- يهدف الكارت إلى التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة

2- التأكد من وصول الدعم لمستحقيه

3- توفير بيانات لحظية حول أوجه صرف الدعم لمتخذ القرار

4- تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الإستراتيجية اللازمة لتنفيذه

5- الكارت سيتم بالتعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارات التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6- يهدف إلى توعية المواطن المصري لشراء المنتجات الوطنية

7- حصر أعداد المستهلكين وإبراز حجم السوق المحلي

8- ينفذ المشروع على 3 مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي

9- سهولة توفير الكارت لكل مواطن