» "مانى" يدخل فى نوبة بكاء بسبب "صلاح"

20 نوفمبر 2018 - 10:31 ص

تعرض اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لسخط جماهيري خلال لقاء منتخب بلاده مع غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2019.

وجاءت تصريحات شقيق "ماني" لتظهر مدى المعاناة التي يتعرض لها شقيقة بسبب تألق النجم المصري محمد صلاح في "الريدز".

ودخل "ماني" في نوبة بكاء شديدة عقب نهاية المباراة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب من جانب جماهير السنغال بسبب تواضع مستواه في مباريات منتخب بلاده عكس ما يقدمه من مستويات مميزة مع ليفربول.

شقيق ساديو ماني اعترف أن جماهير السنغال تضع مهاجم ليفربول فى مقارنة دائمة مع محمد صلاح الذى يقدم مستويات رائعة مع ليفربول ومنتخب مصر، بل إن "الفرعون المصري" بات يحظى بدعم جماهير "أسود التيرانجا" في الكثير من المناسبات.

ويمكن القول إن شبح محمد صلاح بات يلاحق ساديو ماني في جميع مكان، فاللاعب المصري استحوذ على نجومية ليفربول من بداية الموسم الماضي في ظل الإنجازات الرائعة التي حققها مع "الريدز"، بالمساهمة في قيادة الفريق للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا، وتتويجه بمعظم الجوائز الفردية أبرزها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، كما توج بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف للمسابقة لموسم 2017 – 2018، وتحطيمه للعديد من الارقام القياسية الخاصة بالنادي.

وتفوق محمد صلاح على ساديو ماني في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وأفضل لاعب في القارة السمراء للعام ذاته من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC ".

وبات ساديو ماني مهدداً بخسارة جائزة وأفضل لاعب في القارة السمراء للعام ذاته من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC " هذا العام أيضاً لحساب محمد صلاح الذى سجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى فى 17 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم.