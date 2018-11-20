تعرف على المبلغ الذى طلبه أرسنال لبيع "الننى"

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النني
النني

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يخطط نادي أرسنال الإنجليزي لبيع اللاعب المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن النادي الإنجليزي سيمنح الضوء الأخضر للنني بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة حال تلقيه عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن نادي أرسنال يسعى لبيع محمد الننى من أجل تمويل صفقة  التعاقد مع بابلو فورنالس لاعب وسط فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة أوناي ايمري المدير الفني لـ"الجانرز".

ويصل قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الإسباني الشاب بابلو فورنالس وإدارة فياريال لـ 17.8 مليون جنيه إسترليني، وسيكون أرسنال قادرًا على دفع هذا المبلغ حال بيع محمد النني.

وتحدثت الصحيفة أن محمد الننى لا يزال فى دائرة إهتمامات ليستر سيتي حيث ينتظر أن يكون بطل الدوري الانجليزي الممتاز لعام 2016 الوجهة القادمة لنجم منتخب مصر.

وينتهي عقد محمد الننى مع أرسنال فى 2022، علماً بأن اللاعب لم يشارك هذا الموسم سوى في 4 مباريات فقط أمام فورسكلا الأوكراني وكاراباج الأذربيجاني وسبورتينج لشبونة البرتغالي في دور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، ومباراة أمام برينتفورد الإنجليزي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


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