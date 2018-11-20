أستاذ طب نفسي: «صلاح» يساهم في علاج اكتئاب المصريين

20 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن المصريين كان لديهم توقعات وأحلام ستحدث بعد ثورة 25 يناير لكنها لم تحدث، وهذا أكثر شيء ينتج عنه إحباط وخيبة أمل.

وأضاف عكاشة خلال لقائه تليفزيونيا ببرنامج "مساء dmc " المذاع عبر قناة "dmc "، مساء أمس الإثنين: "المصريون غير مصابين بالاكتئاب بل روحهم المعنوية منخفضة".

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن نجاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني اللاعب محمد صلاح، يسهم بشكل غير مباشر في علاج الاكتئاب، متابعًا: "لو بصّينا للمصريين وهمَّ بيتفرجوا على محمد صلاح هنلاقيهم سعداء".