إصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالأقصر

20 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

أصيب 31 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بطريق المحاميد بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر وتم نقل المصابين لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة بمدينة إسنا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات يحمل 50 شخصًا وانقلب إثر انفجار إطار السيارة على طريق قرية المحاميد بالطريق الزراعى الغربى، وأسفر عن إصابة 31 من الركاب وتم على الفور نقلهم لمستشفيات الأقصر الدولى وإسنا المركزى وأرمنت المركزى لتلقى العلاج، وخرج عدد منهم لتماثلهم للشفاء وإصاباتهم الطفيفة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.