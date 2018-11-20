تحرير 7652 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

20 نوفمبر 2018 - 10:57 ص

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.

وأسفرت الحملة عن رصد 7652 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 103 مخالفة تجاوز سرعات و 2031 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري موقف عشوائى"، وتم حجز 26 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 88 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 40 دراجة بخارية وسيارة.