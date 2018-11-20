بالفيديو.. المفتى : تنظيم النسل لا يخالف الإرادة الإلهية

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، أن تنظيم الأسرة يحتاج إلى دراسة رشيدة تتفق مع مقدرات المجتمع ولا حرج فيه من الناحية الشرعية على الإطلاق.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنظيم النسل واجب وضرورة، ولا يخالف الإرادة الإلهية.

وعقب مفتي الجمهورية على عبارة "المولود يأتي برزقه"، قائلاً: "هناك دراسات علمية تربط بين التنمية الاقتصادية وعدد السكان"، لافتًا إلى أن تنظيم النسل لا يتعارض مع الإرادة الإلهية، فهو يستهدف إحداث توازن.

وأكمل "أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة ضمن سياسة إغراق الشبكة العنكبوتية بالمعلومات الصحيحة، لمواجهة التنظيمات الإرهابية".



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