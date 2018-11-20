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بالفيديو.. حفيدة هيفاء تثير الجدل بارتدائها وشاحا

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

محمد الخرو

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ظهرت رهف حفيدة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من ابنتها الوحيدة بوشاح خاص في عيد ميلادها السابع وهى تلهو مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجمع عدد من مرتادي شبكة الإنترنت، على وجود تشابه بين حفيدة هيفاء وهبي وجدتها، بل وتوقعوا لها مستقبلا فنيا مبهرا.

وكان آخر ظهور علني لحفيدة هيفاء وهبي، أثناء الاحتفال بعيد "الهالوين"، الموافق 31 أكتوبر، والذي خضعت فيه لجلسة تصوير، ارتدت فيها فستانا أسود اللون وهي بكامل مكياجها.

شاهد الفيديو..


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