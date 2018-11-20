قيادي إخواني يكشف سرا عن رسائل البنا

20 نوفمبر 2018 - 11:12 ص

قال محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق إن الأمة تحتاج إلى تجديد وتنشيط، مستنكرا أن يكون شخص بعينه أو جماعة بعينها هي آخر جماعات الإصلاح.

وأضاف علي حسابه علي فيس بوك أنه لا يوجد عاقل يقول إن كلام البنا أو سيد قطب أو غيرهم غير قابل للنقد والتجديد ، منوها أنهما اجتهدا وقدما كلاما في ظروف عصرهما وزمانهما ، وقالا كلاما فيه الصحيح والخطأ ويؤخذ منه ويرد عليه.

وأوضح عيسي أنه منذ أعوام جاءنا قيادة إخوانية واجتمع بنا فيما كان يسمى بالكتيبة وقبل إلقاء كلمته وضع كتاب الرسائل وفوقه رياض الصالحين ويعلوهما القرآن الكريم ، ثم قال : " هذه هى ثوابت دعوتنا".

وتابع قائلا : انفعلت عليه ، وقلت له : لا يجوز لك ولا لغيرك أن تضع كتابا من صنع بشر أيا ما كانت مكانته ليكون من ثوابت الإسلام متساويا مع القرآن والسنة.

واشار إلي أنه كان يتمني من جماعة الإخوان أن تتبنى هى نفسها دراسة نقدية لكتاب الرسائل وكتاب الظلال لتبين أن كلامهما قابل للنقد والتصحيح، مضيفا أنه لن يكون البنا آخر المجددين ولا الإخوان آخر حركات الإصلاح.

وأكد أنه سيأتي مجدد يعيد للأمة اتزانها وتأتى جماعة بفكر جديد يناسب العصر لا بفكر متكلس يعيش على ذكريات الماضى وأوهام الأمجاد.

واستطرد في حديثه : إنه جاء في كتاب " الملاحم " لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها )

وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ).

وأوضح أن هذا الحديث المعجزة يوضح أن هذا الدين العظيم يعتريه مع الوقت ما يعكر صفوه ويكدر ماءه ولأنه دين عظيم وهو خاتم الرسالات فإنه يحتاج كل زمن من ينفض عنه التراب ويعيد له صفاءه وبهاءه.

وأكد أن تجديد الدين كل مائة عام يحتاج إلى مصلح جديد قد يكون فردا أو جماعة وهو ما ينفى ما يدعيه البعض أن شخصا بعينه هو آخر المصلحين وكتابه ورسائله هى آخر الكتب وكلامه لا ياأيه الباطل وأن جماعته هى آخر حركات الإصلاح.