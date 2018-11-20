برلمانية: «عمرنا ما شوفنا تحرش قُدام الجامعات»

20 نوفمبر 2018 - 11:31 ص

عقبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على واقعة تحرش شاب بالفتيات في مدينة المنصورة، قائلة: "اللي حصل ده كان قدام بوابات الجامعة على بعد أمتار منها.. ومن الواضح أن الشاب كان واقف في المكان من مدة طويلة".

وتساءلت عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc " المذاع عبر فضائية "dmc "، مساء أمس الإثنين، قائلة: "ليه البنت اللي صورت الفيديو ماقدمتش الفيديو للأمن اللي كان واقف".

وتابعت: "إحنا عمرنا ما شوفنا حاجات زي كده قدام بوابات الجامعات، ومن الواضح إن الشاب ليس طالبًا جامعيًّا".

واختتمت النائبة حديثها مؤكدة أنها ستخاطب أمن بوابات الجامعة، اليوم الثلاثاء، من أجل الانتباه إلى ما يحدث أمام الجامعة، وإبلاغ الشرطة أيضًا بالواقعة.