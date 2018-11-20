الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

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تركيا

الجبير

ولى العهد

خط أحمر

خاشقجي

رفض عادل الجبير وزير الخارجية محاولات الاستغلال السياسي لقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل داخل  قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الماضي.

وأضاف الجبير اليوم الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أننا نرفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي.

وأكد أن السلطات التركية أكدت للرياض، رداً على استفسارات على أعلى المستويات، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية خاشقجي.

ودعا  الجبير أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى كافة الحقائق.

وتابع قائلا: أود أن أؤكد أن قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة.

وأشار إلي أن  قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، منوها أن العقوبات الأمريكية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها.

وأوضح أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية بيننا وبين حلفائنا.

كما أشار إلي أن الحملات الإعلامية، ومحاولات التسييس، أصبحت دوافعها مفضوحة، ومن يقف ورائها، وذلك بعد إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.


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