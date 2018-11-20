القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

20 نوفمبر 2018 - 12:41 م

احتفلت القوات المسلحة بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه للعام الهجرى 1440هـ ، الذى كانت سيرته مثالاً يحتذى به فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة على مر العصور.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور محمد أبو الفتوح أحد كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وألقى اللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاحتفال كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها أبناءه من رجال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوى الشريف، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسيته والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة .

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة .

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