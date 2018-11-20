» قبطية لـ"المسلمين": "مولد نبوي سعيد"

20 نوفمبر 2018 - 12:42 م

احتفلت مونيكا حنا، عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، بذكرى المولد النبوى الشريف بنشر صورة عروسة المولد.

وقامت «حنا» بتهنئة الأمة الإسلامية، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر»: "مولد نبوي سعيد".

ومن جهة أخرى زار وفد كنسي من كنيسة مار جرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، يضم القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مار جرجس بالقنطرة غرب، والأب مكسميوس بخيت بشير ورجل الأعمال عادل صادق إدارة أوقاف القنطرة غرب، وذلك لتقديم التهنئة بالمولد النبوي الشريف.

استقبل الوفد الكنسي الشيخ مجدي عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب، بحضور الشيخ على جوده رئيس الإرشاد الدينى والعاملين بالإدارة، وخلال الزيارة قدم الوفد الكنسي التهنئة للعاملين بإدارة أوقاف القنطرة غرب بالإسماعيلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.