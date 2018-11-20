الكنيسة تحتفل بالذكرى السادسة لتولى "تواضروس" الكرسى البابوى

20 نوفمبر 2018 - 12:49 م

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تهنئة ومباركة بعنوان "6 سنوات أبوة ورعاية.. الأبوة الحانية"، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بذكرى تجليس البابا على كرسى مار مرقس.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس تولى رئاسة الكرسى المرقسى يوم 18 نوفمبر 2012 خلفا لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.

كما يحظى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باهتمام، ومحبة، فى قلوب المسيحيين فى مصر، باعتباره الرمز الدينى المسيحى الأكبر فى أرض الكنانة، المجلس على كرسى مار مرقس.