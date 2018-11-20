مفتى الجمهورية: "داعش رضعت من الإخوان"

20 نوفمبر 2018 - 01:00 م

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن كل التنظيمات الإرهابية «رضعت» من أم واحدة نشأت في بدايات القرن العشرين واستقت أفكارها من هنا وهناك ومن تاريخ مضى وأردوا إقصاء التعليم الديني الأزهري، وإنشاء كيانات موازية للجيش المصري وقالوا إن هناك قوة عسكرية تحمي الحق الذي يدعون إليه ويدعونه في ذات الوقت.

وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تنظيم داعش الإرهابي «رضع من الإخوان».

وأوضح أنه منذ عيد الأضحى المبارك تم إصدار تقرير مفصل عن أنهم لا سلمية لدى الإخوان، وتم الاستشهاد بنصوص من كلام حسن البنا مرورًا بسيد قطب وتنظيم حسم، فكل هذه المجموعات لم تكن عندهم سلمية وحرضوا على القتل والتدمير.