  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
أرشيفية

تأجيل محاكمة «جمال وعلاء» مبارك فى التلاعب بالبورصة

السيسي

«الرئيس» يوجه رسالة للمصريين فى ذكرى المولد النبوى

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

صورة من المقطع المتداول

القصة الكاملة لرفض دخول نعش "متوفاة" المسجد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

جاني سيكازوري

"كاف" يوقف حكم لقاء الترجي والأهلي بتهمة بالرشوة

أرشفية

بالفيديو.. المفتى : تنظيم النسل لا يخالف الإرادة الإلهية

الاهلي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة مؤثرة لـ"الخطيب"

قيادي إخواني يكشف سرا عن رسائل البنا

قيادي إخواني يكشف سرا عن رسائل البنا

اريه أدرعى

تهمة الرشوة وغسيل الأموال تلاحق وزير إسرائيلي

"المحافظين" يطالب بإسناد مهمة توزيع الأسمدة لبنك التنمية والائتمان

آخر الأخبار

نادر فصيح رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين
نادر فصيح رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "المحافظين" يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة

#

«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

#

"التنمية المحلية" تطلق "صوتك مسموع" لدعم التفاعل مع المواطنين

#

الوزراء يعلن الطوارئ بالمحافظات لمواجهة السيول والأمطار

وجه نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، سؤالاً لوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، عن طبيعة عمل الجمعيات الزراعية وعرض تفاصيل تؤكد أن تلك الجمعيات أصبحت تقوم بدور استثماري أكثر وتربة صالحة للفساد وغاب عنها الدور الخدمي.

وأوضح "فصيح"، أن الجمعيات الزراعية أصبحت تربة صالحة للفساد الإداري في الفترة الأخيرة، وأصبح شغلها الشاغل هو الحصول على مكاسب واستثمارات وتحصيل أموال بيع الأسمدة بغض النظر عن كيفية توزيعها.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن معظم الجمعيات الزراعية تخصص شكارة واحدة للفدان في كل صرفية تتم بحد أقصى 4 شكاير للفدان في الموسم الواحد ثم يقسمونها على السنة للموسمين وهذا يعني أن يأخذ في السنة 8 شكاير، في حين أن الفدان يزرع في العام الواحد بالنسبة للبطاطس، فعروة 1 بطاطس تحتاج حوالي 15 شكارة، وعروة 2 ذرة تحتاج حوالي 10 شكاير، وعروة 3 خيار تحتاج حوالي 10 شكاير، أي إن الفدان في الموسم الواحد يحتاج إلى حوالي 35 شكارة وبالتالي يشتري المزارع ما تبقى لاحتياجاته من السوق السوداء بأسعار باهظة وهذا ما يتسبب في غلاء الأسعار.

وأشار إلى أنه في السابق كانت الجمعية تقسم السنة إلى ثلاث عروات تعطي لكل عروة 7 شكاير أما الآن تقسم إلى عروتين فقط وتعطي بحد أقصى 10 شكاير للبطاقة الواحدة مهما كانت حيازتها، بناءً عليه نجد أن اهتمام الجمعية الزراعية يرتكز في تحصيل الأموال وإرسالها للتعاونيات بغض النظر عن كيفية التوزيع.

وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تبيع حوالي 25% من الأسمدة للسوق السوداء قبل توزيعها على الفلاحين، وتبيع الأسمدة بأسعار أعلى من السعر المقرر.

وطالب فصيح، وزير الزراعة بأن يتم الرجوع بإسناد مهمة توزيع الأسمدة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي كسابق عهده وعلى أن يتم التوزيع طبقًا لحصر فعلي من قبل الوزارة وطبقًا للمحاصيل الفعلية المزروعة حتى يصل الدعم لمستحقيه من أجل إنقاذ الفلاح المصري والزراعة المصرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» قبطية لـ"المسلمين": "مولد نبوي سعيد"
» كيف تحصلين على بشرة نضرة في خطوات بسيطة؟
» «كهربا» يخرج عن صمته بعد توقيعه للزمالك
» سورة الفتح والنصر في المنام نهاية متاعب
» بالفيديو.. حفيدة هيفاء تثير الجدل بارتدائها وشاحا
» "مانى" يدخل فى نوبة بكاء بسبب "صلاح"
» «بدراوي»: هذا أجمل شيء في خطاب «السيسي»
» شوقى: إدخال تعديلات على كتابى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية
» الآثار: دخول المتحف المصرى مجانًا اليوم
» الاتحاد الأفريقي يصدم «الزمالك» من جديد
» براءة «سعد لمجرد» من قضية الاغتصاب تثير جدلاً

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب