رضوان لأصحاب محال حلويات المولد: "أنتم بتشتغلونا"

سخر الإعلامي رامي رضوان، من وضع أصحاب محال الحلويات، لمجموعة من الحلوى داخل علبة "حلاوة المولد" لا يحبها كثيرًا من الناس، قائلاً: "أنتم بتشتغلونا".

وأضاف "رضوان، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي " اليوم الثلاثاء: "علبة حلاوة المولد فيها حاجات كتير تقريبًا مش بنقرب إلا للفولية والسمسمية، لكن القرص الأبيض الكبير وجوز الهند محدش بيقربلها".

وتابع: "بقول لمرضي السكر لا تفرطوا في تناول الحلويات وأيضًا مرضى السمنة حافظوا على صحتكم".

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