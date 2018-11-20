  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
أرشيفية

تأجيل محاكمة «جمال وعلاء» مبارك فى التلاعب بالبورصة

السيسي

«الرئيس» يوجه رسالة للمصريين فى ذكرى المولد النبوى

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

صورة من المقطع المتداول

القصة الكاملة لرفض دخول نعش "متوفاة" المسجد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

جاني سيكازوري

"كاف" يوقف حكم لقاء الترجي والأهلي بتهمة بالرشوة

أرشفية

بالفيديو.. المفتى : تنظيم النسل لا يخالف الإرادة الإلهية

الاهلي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة مؤثرة لـ"الخطيب"

قيادي إخواني يكشف سرا عن رسائل البنا

قيادي إخواني يكشف سرا عن رسائل البنا

اريه أدرعى

تهمة الرشوة وغسيل الأموال تلاحق وزير إسرائيلي

عامل يتحرش بطبيبة داخل أتوبيس في الشرقية

قضايا وحوادث

التحرش
التحرش

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

مصرع عامل في سقوط أسانسير من الطابق الحادي عشر

لقن عدد من الأهالي شابًا علقة موت بمحافظة الشرقية اليوم، بسبب تحرشه بطبية داخل أتوبيس نقل عام، قادم من أبوكبير للزقازيق، وتم تسليمه للشرطة.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، من " د إ م" 23 سنة طبيبة ومقيمة أبوكبير، تتهم فيه "ض ال إ م" 30 سنة مقيم نزلة خيال أبو كبير، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلاهما أتوبيس النقل العام القادم من أبوكبير الزقازيق وتم ضبط المتهم بمعرفة الركاب فى الأتوبيس، وتسليمه للشرطة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» قبطية لـ"المسلمين": "مولد نبوي سعيد"
» كيف تحصلين على بشرة نضرة في خطوات بسيطة؟
» «كهربا» يخرج عن صمته بعد توقيعه للزمالك
» سورة الفتح والنصر في المنام نهاية متاعب
» بالفيديو.. حفيدة هيفاء تثير الجدل بارتدائها وشاحا
» "مانى" يدخل فى نوبة بكاء بسبب "صلاح"
» «بدراوي»: هذا أجمل شيء في خطاب «السيسي»
» شوقى: إدخال تعديلات على كتابى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية
» الآثار: دخول المتحف المصرى مجانًا اليوم
» الاتحاد الأفريقي يصدم «الزمالك» من جديد
» براءة «سعد لمجرد» من قضية الاغتصاب تثير جدلاً

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب