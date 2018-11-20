عامل يتحرش بطبيبة داخل أتوبيس في الشرقية

20 نوفمبر 2018 - 01:08 م

لقن عدد من الأهالي شابًا علقة موت بمحافظة الشرقية اليوم، بسبب تحرشه بطبية داخل أتوبيس نقل عام، قادم من أبوكبير للزقازيق، وتم تسليمه للشرطة.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، من " د إ م" 23 سنة طبيبة ومقيمة أبوكبير، تتهم فيه "ض ال إ م" 30 سنة مقيم نزلة خيال أبو كبير، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلاهما أتوبيس النقل العام القادم من أبوكبير الزقازيق وتم ضبط المتهم بمعرفة الركاب فى الأتوبيس، وتسليمه للشرطة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.