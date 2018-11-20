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تأجيل محاكمة «جمال وعلاء» مبارك فى التلاعب بالبورصة

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اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

ألزمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي تأجيل نظر محاكمة  كل من «علاء وجمال مبارك»، نجلى الرئيس مبارك و7 آخرين إداريًا بمناسبة المولد النبي الشريف، والذي تحل ذكراه اليوم الثلاثاء، وهو إجازة رسمية، وسوف تحدد هيئة المحكمة تاريخ نظر الدعوى وانعقادها خلال ساعات.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر موضوع القضية.

وكانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم، وأكد  القاضي أن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012، ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013، وبالتالي لن يبدآ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

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