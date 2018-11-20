بالفيديو.. سائق "توك توك" يدهس سيدة فى حلوان

عرض الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو، يرصد دهس سائق "توك توك" لسيدة في حدائق حلوان معقبًا: "جرثومة سايقة توك توك".

وطالب رضوان، خلال برنامجه "8 الصبح" المذاع عبر فضائية دي إم سي اليوم الثلاثاء، بتقنين أوضاع "التوك توك" وتحديد المساحات التي يتحرك فيها، موضحًا أنه آفة من آفات المجتمع وسرطان ينخر في الشوارع المصرية.

وطالب رضوان بكشف مخدرات على السائقين، وإذا ثبت تعاطي أي سائق للمخدرات، يتم منعه فورًا من القيادة، مضيفًا: "محدش بقى يقولي رزق ومش رزق علشان واحد غشيم زي ده يدخل في الست الغلبانة ويفعصها بالشكل ده في الشارع".

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