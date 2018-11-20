"ليكيب" تستبعد صلاح وميسي ورونالدو من الكرة الذهبية

20 نوفمبر 2018 - 01:53 م

وصفت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو نشرته مجلة "ليكيب" الفرنسية عبر موقعها على "الإنترنت"، بأنه مؤشر لخروج محمد صلاح وليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو من دائرة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأشارت وسائل الإعلام أنها ستكون بين الثلاثى مبابى وفاران أبطال العالم مع فرنسا، والكرواتى مودريتش وصيف البطل والمتوج بدورى الأبطال مع الريال.

وتضمن الفيديو لقطات للنجوم المرشحين للكرة الذهبية وتم تقسيمه إلى جزأين، الأول جاء فيه رونالدو الفائز بالجائزة العام الماضى مع مبابى وفاران ومودريتش، والثانى لباقى النجوم بما فيهم رونالدو وميسي وصلاح وجريزمان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية فى 3 ديسمبر المقبل بحفل كبير فى العاصمة الفرنسية باريس، وتم إعلان قائمة تضم 30 لاعبا للجائزة وجاءوا كالتالى:

الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، الويلزى جاريث بيل، البرازيلى أليسون بيكير، الأوروجويانى كافانى، الفرنسى كريم بنزيما.

البلجيكى تيبو كورتوا، البرتغالى كريستيانو رونالدو، البرازيلى روبرتو فيرمينو، البلجيكى كيفين دى بروين، الأوروجويانى دييجو جودين.

الفرنسى أنطوان جريزمان، الفرنسى نجولو كانتى، البلجيكى إيدين هازار، الإنجليزى هارى كين، الإسبانى إيسكو.

الفرنسى هوجو لوريس، الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، السنغالى ساديو مانى، البرازيلى مارسيلو، الفرنسى كيليان مبابى.

الأرجنتينى ليونيل ميسى، الكرواتى لوكا مودريتش، الفرنسى بول بوجبا، السلوفينى يان أوبلاك، البرازيلى نيمار.

الكرواتى إيفان راكيتيتش، الإسبانى سيرجيو راموس، المصرى محمد صلاح، الأوروجويانى لويس سواريز، الفرنسى رافائيل فاران.