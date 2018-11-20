» سعد الصغير: "كنت بطبل للسيدات وأخد سندوتشات لحمة"

20 نوفمبر 2018 - 01:54 م

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير، أنه بدأ حياته الفنية كطبال دون أجر، مضيفًا: "كنت باروح أَطَبِّل للسيدات، وباخد منهم وأنا ماشي ساندوتشات لحمة وكسكسي".

وأضاف الصغير، خلال استضافته ببرنامج "تخاريف"، تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر فضائية "mbc1 "، مساء أمس الاثنين "أول أجر أخدته كان 15 جنيهًا في زفة العروسة، وكانت الزفة وقتها 3 ساعات والفرقة بتمشي 18 شارع إجباري".

وتابع المطرب الشعبي: "سر نجاحي إني عمري ما نصبت على حد وعشان كده محافظ على اسمي.. وأنا أكتر واحد يتنصب عليه، لكن اللي بينصب ده لازم هيقع في يوم".