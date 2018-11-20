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ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر

قضايا وحوادث

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

أحمد الشربينى

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ضبطت مباحث التموين طنا و150 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر، بأحد المجازر غير المرخصة ببيلا، كما تم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملتين بفوة والحامول.

كما تمكنت الحملات على محال الجزارة والمطاعم بفوة من ضبط، 34 كيلو لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و4 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 كيلو سمك ماكريل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة بالحامول على الأسواق والمطاعم والسوبر ماركت ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك عن ضبط 45 كيلو لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد المطاعم، و19 كيلو لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بعدد من محال الجزارة، تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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