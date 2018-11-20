آية حجازى تكشف عن قرار إيجابى لصالح الفلسطينيين

20 نوفمبر 2018 - 02:08 م

كشفت الناشطة السياسية آية حجازي الحاصلة على الجنسية الأمريكية عن خطوة ايجابية في صالح الفلسطينيين حصلت عليها منظمات حقوق الإنسان بغزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستحد من سيطرة المستوطنين على منازل الأهالي في تلك المحافظات.

وقالت حجازي خلال تدوينتها على "فيس بوك": "نوع آخر من الانتصارات في فلسطين: بعد ضغط طويل من منظمات حقوق الإنسان وتقرير مدين من منظمة هيومان واتش الأمريكية، اضطرت شركة اير بي ان بي والتي تتيح لأصحاب الشقق أن يؤجروا غرفا في بيوتهم للزائرين أن تغلق ذلك الخيار للمستوطنين في الأراضي المحتلة".

وتابعت: "لا يضيع حق وراءه مطالب.. إخوتنا الفلسطينيون يحاربون على الأرض، والمتضامنون معهم يوصلون أصواتهم حتى يتغير ضمير العالم، العالم يتغير بالتدريج وسيتغير إلى الأفضل طالما وجد من يحركه والأمل موجود".