عاطل ينتحل صفة صحفى للنصب على المواطنين

20 نوفمبر 2018 - 02:08 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة صحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية والنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكرت التحريات أن "عبد التواب. ش " عاطل انتحل صفة صحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية، للنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 250 جنيها مقابل استمارة توظيف، واستئجاره شقة بالطالبية لاستقبال ضحاياه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كارنيهات مزيفة واستمارات توظيف.