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ضجة كبيرة فى باريس عقب اعتداء الشرطة على متظاهر قعيد

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أثار مقطع  فيديو نشر عبر الحساب الرسمي لحركة «السترات الصفراء» لاعتداء قوات من الشرطة الفرنسية على متظاهر معاق يجلس على كرسي متحرك ضجة كبيرة في باريس.

وأظهر المقطع المنشور تجمع نحو 10 أفراد من قوات الأمن حول شخص قعيد محاولين إبعاده من أحد الشوارع، كما بين اعتدائهم بوحشية على شخص آخر حاول الدفاع عن هذا المعاق، ثم اعتدى شرطي آخر على مصور الفيديو نفسه.

وانتشر المقطع بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، وأثار حالة جدل كبيرة بين مؤيد 4 أيام في أقوى موجة احتجاجات تضرب البلاد منذ وصول ماكرون للحكم.ومعارض لمظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي تشهدها فرنسا منذ 

ولم يؤكد أو ينفي مصدر حكومي صحة المقطع المتداول.

Des CRS s'en prennent à un handicapé en chaise roulante, ils tabassent son accompagnant, et ensuite s'en prennent à la personne qui filme la scène.#GiletJaune #GiletsJaunes #17novembre2018 #17novembre pic.twitter.com/NaOSXcYxCD

— LesGiletsJaunes.fr (@GiletsJaunesFr) November 20, 2018 : HacenLinerBroadcast; font-size: 15px;">شاهد الفيديو من هنا :.

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