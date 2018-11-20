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ضبط عاطل أثناء سرقة دراجة بخارية بمدينة نصر

قضايا وحوادث

ضبط
ضبط

شيماء السيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة نصر من القبض على عاطل أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها كرهاً عن قائدها، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وتوصلت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليه "أحمد ع أ" 25 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة البخارية، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

وقرر المجني عليه، بأنه حال سيره بالدراجة البخارية  "توك توك" قيادته بمنطقة التبة دائرة القسم استوقفه المتهم بدعوى توصيله لمنطقة مساكن الشروق، وعقب وصوله استولى منه على التوك توك قيادته كرهاً عنه عقب التعدى عليه بسلاح ابيض "مطواة " كانت بحوزته وفر هارب، وأضاف أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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