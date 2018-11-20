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بطرق بسيطة تخلص من التهاب الجيوب الأنفية

صحة وتغذية

التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض التي يعاني منها الكثيرون ويبحثون عن حل لها باستمرار.

ويعتبر سيلان الأنف وحكة الحلق من الأمور المزعجة على الإطلاق، بل الأسوأ من ذلك عندما تتضخم الجيوب الأنفية مسببة الصداع والألم.

ووفق الأطباء، يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصبح تجاويف الأنف متورمة وملتهبة، وتتعدد أسباب ذلك بين الإصابة بالفيروسات، نزلات البرد، أو حساسية الأنف وغيرها من الأسباب الأخرى.

وتقع الجيوب الأنفية فوق وتحت عينيك خلف الأنف، وتحتوي على أغشية مخاطية تستجيب لمسببات الحساسية والعدوى، الأمر الذي يجعلك عند التهابها، تشعر بضغط شديد في الوجه يصاحبه أيضًا ألم في الرأس، والأذن، والأسنان، والفك، والخدين.

فإذا كنت تعاني من التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، إليك حل سحري مكونًا من خطوتين سيخلصك من آلامها المزعجة في 20 ثانية، حسب ما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة:

1. ادفع لسانك ضد سقف فمك أثناء الضغط بالإبهام بين حاجبيك لمدة 20 ثانية، فإن هذه الحركة ستنشط عظمة الحاجز الأنفي ما يجعلها تهتز مخففة من ألم الرأس والوجه الذي تسببه حساسية الجيوب الأنفية.

2. أما الخطوة الثانية فهي تناول هذا المشروب السحري والذي يخلصك من البكتيريا أو الفيروسات المسئولة عن عدوى الجيوب الأنفية، وهو يتكون من الآتي:

– 1/2 كوب من الماء

– 1/4 كوب من خل التفاح

– ملعقة كبيرة عسل خام

– ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

– ملعقة صغيرة فلفل حريف

– عصير ليمونة

ولتحضير المشروب:

يتم تسخين الماء لدرجة الغليان، ثم تضاف المكونات الأخرى بداية بخل التفاح وانتهاء بالليمون، ويتم تناوله عدة مرات يومياً لحين التخلص من حساسية الجيوب الأنفية.

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