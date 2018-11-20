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إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

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دفتر أحوال الوطن

إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل
إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

عبد القادر وحيد

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التعبئة والإحصاء

الجهاز المركزى

117 ألف طفل

متزوجون

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به العالم اليوم الثلاثاء أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج.

وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات في مصر بلغت 34%، وكانت  نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال. وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات، كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

كما أكد التقرير أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للكمبيوتر 3.3%، وللهاتف المحمول 3.2%.


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