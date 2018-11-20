عالم بالأوقاف: "قلبي يميل إلى متعلقات الرسول"

20 نوفمبر 2018 - 02:23 م

أكد الشيخ أحمد صبري أحد علماء وزارة الأوقاف، إن قلبه يميل إلى المتعلقات المعروضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنبي من شعر وقميص وحذاء وإناء ومكحلة كان يستخدمها حقيقية لأنها تشبه اللباس السائد في المجتمع الذي كان يعيش فيه النبي.

وأضاف صبري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten ، أن رجلا من الأعراب دخل على الرسول في المسجد وسط أصحابه ولم يكن يعرفه فقال للناس من فيكم رسول الله؟، وذلك دليل واضح على أن الرسول لم يكن مميزا بلباس معين يميزه عن غيره ويلبس اللباس السائد بين قومه.

وفي سياق متصل هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وقال فى تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فى يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد..ليخلّد سيرة قائد عظيم، ونبى محب كريم.. أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمين، كل عامٍ وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم".