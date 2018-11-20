» بالفيديو.. تعرض مذيع لنوبة قلبية على الهواء

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بالفيديو.. مذيع الـ "BBC" يفقد وعيه على الهواء

تعرض مذيع تركي لنوبة قلبية على الهواء مباشرة خلال تقديمه برنامجًا رياضيًا بقناة محلية.

وأظهر مقطع فيديو وثق هذه اللحظة حديث المذيع "شوكرو أويتان"، مع ضيف البرنامج بقناة 26 المحلية بولاية "إسكي شهير" (غربا) وقع على الطاولة دون حراك ثم ما لبث أن انتفض مرة أخرى وسقط على الأرض.

وأصيب ضيف البرنامج بالصدمة وهرع لمساعدة المذيع الذي نقل على الفور إلى المستشفى لإسعافه.

من جانبها، أكدت صحف تركية أن الحالة الصحية لأويتان جيدة بعد تلقيه العلاج ومتابعة حالته.


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