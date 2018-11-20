سقوط عصابة سرقة الكابلات الكهربائية

20 نوفمبر 2018 - 02:34 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى سرق كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل شركة أسمنت حلوان.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان من "رائد.ا" 44 سنة مدير الشئون القانونية بشركة أسمنت حلوان بمنطقة كفر العلو، ومقيم إمبابة / جيزة، باكتشافه سرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل الشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من:"ب.م"، 28 سنة عاطل، و"ع.م" 51 سنة عاطل، و"ع.س" 31 سنة عاطل، و"م.م" 21 سنة عاطل".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم المضبوطات: "سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت وعدد 3 طلقات صوت، و30 متر من الكابلات النحاس وزنت 200 كيلو جرام، وعدد 2 مقص حديدي كبير الحجم.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التسلق وحيازتهم للسلاح النارى والصوت بقصد الدفاع.