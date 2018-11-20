» وزير التعليم: ننفق على الخرسانة والطوب أكثر من العقول

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وزير التربية والتعليم طارق شوقى

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وزير التعليم

وزير التربية والتعليم

طارق شوقى

نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،إن التعليم يمر بمرحلة تغيير ولابد من الاكتفاء بهذا القدر من الكلام والإنتقال إلى مرحلة التنفيذ.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحلقة نقاشية بعنوان "التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري" حيث ترأس الحلقة الدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف شوقى أن هنك تحديات عدة تواجهه النظام التعليمى الجديد من بينها الفخر الاجتماعي الذي يسعي إليه الناس بفكرة مدارس اللغات فضلاً عن غياب فكرة الاقتناع الجماعي يعوق عملية التغيير"، قائلاً: "نحن نصرف على الخرسانة والطوب أكثر مما نصرفه على العقول"

وذكر شوقى أن التعليم الحالي ليس مجاني ونحن نعمل على جعله مجانياً وأننا بحاجة إلى شباب قادر على التحول بسرعة أكثر، ونجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في إحداث نتائج خيالية خلال فترة قصيرة.

 


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