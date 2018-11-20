» دعوى قضائية من رئيس الزمالك ضد وزير الرياضة

20 نوفمبر 2018 - 04:20 م

رفع مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوى قضائية ضد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومدير مديرية الشباب والرياضة، بسبب التسبب في إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

واتهم نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقة، ثم عاد وتراجع مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب باعتمادها رسميا.

يذكر أن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضية أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.