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إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

117 ألف طفل متزوجون في مصر

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زواج الأطفال (أرشيفية)
زواج الأطفال (أرشيفية)

وكالات

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الجهاز المركزى

التعبئة العامة والاحصاء

زواج مبكر

كشف تقرير رسمي للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال (أقل من 18 عامًا) يبلغ نحو 39 مليونًا، بينهم أكثر من 117 ألفًا سبق لهم الزواج في البلاد.

وقال الجهاز المركزي، في بيان له، إن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 عامًا) بلغ 38.9 مليون طفل، أي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي عدد السكان لعام 2018، والذي طال نحو 100 مليون نسمة.

وأوضح البيان أن 117 ألفا و220 طفلًا في الفئة العمرية بين 10 و17 عامًا سبق لهم الزواج بمصر، وفق بيانات تعداد 2017.

وتابع أن محافظات الصعيد (جنوب) سجلت أعلى نسبة في زواج وطلاق الأطفال، إذ بلغت نسبة زواج الأطفال 50.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة الطلاق 51.6 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن المحافظات الحدودية، تعد أقل نسبة لإجمالي الأطفال المتزوجين، إذ تبلغ 1.3 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال المتزوجين في مصر.

ولا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا.

وتقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.

ويحتفل العالم، في 20 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفولة، وهو الموافق لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل في 1989، كما يرجع هذا الاختيار أيضًا إلى إعلان حقوق الطفل في اليوم ذاته من 1959.


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