إسرائيل تعتقل 908 أطفال فلسطينيين

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فلسطين

أطفال

اعتقال

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر.

وأضاف النادي في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام إن ”قرابة 270 طفلا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلي مجدو وعوفر إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة“.

وأوضح النادي في بيانه "أنه منذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد".

وطالب نادي الأسير "المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)".

ولم يصدر رد من السلطات الإسرائيلية على بيان نادي الأسير الذي يتهمها أيضا بممارسة مجموعة من الانتهاكات ضد الأطفال "تبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وخمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.


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