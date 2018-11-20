» هجوم ناري من مدرب المغرب ضد «الفيفا»

20 نوفمبر 2018 - 04:35 م

شن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمغرب، هجومًا لاذعًا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب المعاير التي يتم تضنيف المنتخبات عليها.

وقال «رينارد» في تصريحات صحفية: «شخصيا أتفاجأ من ترتيب الـ«فيفا» للمنتخبات، لا أفهم كيف أن المنتخب المغربي لا يرتقي في الترتيب رغم أنه يسجل نتائج إيجابية، إنه أمر غريب».

ويحتل المنتخب المغربي في آخر تصنيف للفيفا، المركز الـ47 عالميًا، والخامس أفريقيًا، والثاني عربيًا، في حين يحتل منتخب تونس الصدارة أفريقيا وعربيًا.

وتحدث المدير الفني لمنتخب المغرب، عن ودية تونس، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب رادس الأوليمبي، وأكد أنها ستكون احتكاكًا قويًا أمام لاعبيه.

وأوضح «رينارد»: «ستكون مواجهة مهمة لنا، وسأسعى من خلالها، منح الفرصة للاعبين آخرين، الذين لم يشاركوا في مواجهة الكاميرون الأخيرة، لخلق منافسة أكبر بين اللاعبين».

وأضاف أنَّه يتمنى ألا يتأثر لاعبوه بأرضية ملعب رادس، من أجل تقديم مستوى جيد، مؤكدًا أنها ليست جيدة.