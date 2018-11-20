أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

20 نوفمبر 2018 - 04:41 م

رد خلوصي أكار، وزير دفاع تركيا، على ما يثار بشأن اتهام المخابرات الأمريكية "سي.آي.إيه" الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال "أكار"، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، خلال زيارته إلى كندا، "كما تعلمون، لقد نفذ 18 شخصا هذه العملية، وهم محتجزون الآن في السعودية، وطالبت تركيا بإعادتهم كي تجري محاكمتهم في محاكمها. وكما تعلمون أيضا لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع دول حلف الناتو، مثل إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا".

وعما إذا كانت الحكومة التركية مطمئنة لتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي، أجاب: "هناك 18 شخصا مشتبها بهم في هذه الجريمة، ومن زاوية الملاحقة القضائية فإن محاكمة هؤلاء ينبغي أن تتم في تركيا، لأن هذه الجريمة وقعت على أراضينا".

وعندما سألته المحاورة عما إذا كان يقصد بالأدلة التسجيلات الصوتية، فقال: "تسجيلات صوتية، وأدلة أخرى". لكنه ذكر أن سلطات بلاده لن تنشرها في الوقت الحالي، لكن ربما تنشرها فيما بعد، حسب الأوضاع وتطورات القضية.

وعندما سألت المحاورة وزير الدفاع بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة التركية تتهم الأمير محمد بن سلمان، قال: "لدينا الآن بعض الأدلة على ذلك، وهي ليست بأيدينا فقط، كما ذكرت لكم".