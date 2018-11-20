مصرع سائق «توك توك» وإصابة شخصين في حادث

20 نوفمبر 2018 - 04:49 م

لقى قائد «توك توك» مصرعه، وأصيب شخصان آخران بإصابات وجروح وكسور متفرقة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالتوك توك أثناء سيره بدائرة مركز جهينة.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة جهينة، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، مصرع قائد «توك توك» يدعى حسن محمد عبدالرحيم ( 48 سنة )، وإصابة شخصين آخرين برفقته بجروح متفرقة وكسور، إثر إصطدام سيارة ملاكي قيادة صلاح الحربي ( 31 سنة – موظف ) بالتوك توك أثناء سيره على طريق فرعي أمام قرية «جهينة الشرقية» بدائرة المركز، نتيجة إختلال عجلة القيادة في يد السائق، وقد تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جهينة المركزي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.